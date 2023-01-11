



Умер актер Григорий Зубарев

На 85-м году жизни скончался актер Григорий Зубарев, сообщили 11 января в пресс-службе Томского областного драматического театра, где служил артист.



“Он до последних дней участвовал в театральной жизни, играл на сцене. Энергичный и ответственный, доброжелательный и приветливый, мудрый и внимательный – таким запомнят Григория Ивановича коллеги”, – говорится в сообщении.



Зубарев играл на томской сцене почти 50 лет и сыграл более 100 ролей. Среди самых известных постановок с его участием – “Поминальная молитва”, “Король Лир”, “Семейный портрет с посторонним”.



Прощание с артистом состоится 12 января в 11:00 по местному времени в Богоявленском соборе Томска.