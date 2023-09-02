



Умер 94-летний магнат Мохамед Аль Файед, чей сын погиб в ДТП с принцессой Дианой

Мохамед Аль Файед, бывший владелец знаменитого универмага Harrods в Лондоне, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила 1 сентября его семья.



Аль Файед, египетский бизнесмен, который когда-то владел футбольным клубом “Фулхэм”, был опустошен смертью сына Доди Файеда в автокатастрофе в Париже вместе с принцессой Дианой 26 лет назад.



"Миссис Мохамед Аль-Файед, ее дети и внуки хотят подтвердить, что ее любимый муж, их отец и дедушка Мохамед мирно скончался от старости в среду, 30 августа 2023 года”, –говорится в заявлении его семьи, опубликованном клубом “Фулхэм”.



Аль-Файед был убежден, что Доди и Диана были убиты в результате заговора, организованного принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II. Он утверждал, что аварию устроила королевская семья, потому что им не нравилось, что Диана встречалась с египтянином. Аль-Файед считает, что Диана была беременна и планировала выйти замуж за Доди, и что королевская семья не могла допустить, чтобы принцесса вышла замуж за мусульманина.



В 2008 году Аль-Файед сообщил на следствии, что в список предполагаемых заговорщиков входили Филипп, тогдашний принц Чарльз, экс-премьер-министр Тони Блэр, сестра Дианы Сара МакКоркодейл, два бывших начальника лондонской полиции и ЦРУ. Следствие пришло к выводу, что Диана и Доди погибли из-за безрассудных действий их водителя и папарацци, преследовавших пару.



Список богатых людей Sunday Times оценивает состояние семьи в 2,1 миллиарда долларов в этом году, что делает Аль-Файеда 104-м в списке самых богатых людей в Великобритании.