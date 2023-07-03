



Умер 20-летний внук Роберта де Ниро

В возрасте 20 лет скончался внук легендарного американского актера Роберта Де Ниро Леандро де Ниро Родригес. Об этом сообщила дочь актера Дрена де Ниро.



51-летняя Дрена де Ниро написала о смерти своего сына Леандро трогательный пост, не сообщив причины его смерти.



“Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя без слов и описаний с того момента, как испытала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и подлинным в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас. Я бы хотела быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я попытаюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так глубоко любили и ценили, и я хотела бы, чтобы одна только любовь могла спасти тебя. Мне очень жаль, мой малыш. Почивай в мире и вечном раю, мой милый мальчик”, – написала Дрена в Instagram.



Отцом Леандро был художник Карлос Родригес.



Дрена де Ниро – приемная дочь Роберта де Ниро. Он удочерил ее в браке с актрисой и певицей Дайенн Эббот (1976-1988). В этом браке родился сын Рафаэль. В общей сложности у легендарного актера семь детей. Самый молодой седьмой ребенок родился в 2023 году.



