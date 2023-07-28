



Улыбнулась удача: В Москве задержали нашедшего миллион рублей мужчину

В Москве задержали мужчину, который нашел на дороге 1 млн руб. и решил оставить его себе. В его отношении возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщила в пресс-служба МВД.



“Прогуливаясь в центре Москвы, 27-летний уроженец ближнего зарубежья нашел бесхозный сверток с 1 млн рублей внутри. Посчитав, что ему “улыбнулась удача”, мужчина решил не упускать шанс и оставил находку себе, за что теперь будет отвечать перед законом”, – сказано в сообщении ведомства.



Инцидент произошел рядом с одной из парковок на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Как установило следствие, пострадавший положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу машины и уехал, забыв об этом. В результате сверток с 1 млн рублей упал на проезжую часть. Через некоторое время деньги нашел проходивший мимо мужчина, который поднял пакет и решил оставить его себе.



Сотрудники полиции нашли подозреваемого в общежитии на Мукомольном проезде. Им оказался 27-летний мужчина, который приехал в Москву из ближнего зарубежья. Полицейские изъяли у него 600 000 рублей, остальную сумму подозреваемый успел потратить. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже, он находится под подпиской о невыезде.



Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.