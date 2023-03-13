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Ульяновск уходит под воду
13.03.2023 11:43 Аркадий Бочаровский

Ульяновск уходит под воду

Соцсети наводнили видео и фото последствий резкого таяния снега в Ульяновске и Ульяновской области.

Чиновники отчитываются о проделанных противопаводковых мероприятиях.

Люди заявляют, что их дома постепенно уходят под воду. Без высоких резиновых сапог нельзя выйти из дома жителям села Лугового.

В городской администрации говорят, что все силы сейчас направлены на ликвидацию подтоплений.

Откачивают воду и чистят ливнёвки на улицах Ростовской, Красноярской, Рябикова, Прокофьева, в 3-ем Самарском переулке в посёлке Вырыпаевка, на улицах Оренбургской, Можайского, Верхнеполевой.

Городские службы перевели на усиленный режим работы.

Подтопления ожидаются в посёлке Пригородном − там соорудили дамбу.

На особый контроль поставили ситуацию в сёлах Луговом, Баратаевке.

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