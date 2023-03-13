



Ульяновск уходит под воду

Соцсети наводнили видео и фото последствий резкого таяния снега в Ульяновске и Ульяновской области.



Чиновники отчитываются о проделанных противопаводковых мероприятиях.



Люди заявляют, что их дома постепенно уходят под воду. Без высоких резиновых сапог нельзя выйти из дома жителям села Лугового.



В городской администрации говорят, что все силы сейчас направлены на ликвидацию подтоплений.



Откачивают воду и чистят ливнёвки на улицах Ростовской, Красноярской, Рябикова, Прокофьева, в 3-ем Самарском переулке в посёлке Вырыпаевка, на улицах Оренбургской, Можайского, Верхнеполевой.



Городские службы перевели на усиленный режим работы.



Подтопления ожидаются в посёлке Пригородном − там соорудили дамбу.



На особый контроль поставили ситуацию в сёлах Луговом, Баратаевке.