Драка с пропалестинскими демонстрантами в университете Тель-Авива
Депутат Альмог Коэн от партии Итамара Бен-Гвира "Оцма Иегудит" в понедельник столкнулся со пропалестинскими демонстрантами в Тель-Авивском университете и в какой-то момент попытался вырвать палестинский флаг из рук протестующего.
Стычка между членом Кнессета и протестующими студентами была снята на камеру и опубликована в социальных сетях. Около 30 студентов протестовали против рейда ЦАХАЛа в Дженине на прошлой неделе, в результате которого десять человек погибли. ЦАХАЛ сообщил, что предотвратил крупномасштабную террористическую атаку.
Названный лидером партии "Отцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром "воином из Негева", Коэн является правым активистом, который организовал вооруженный гражданский патруль в Негеве. Коэн прослужил около десяти лет в израильской полиции.
Перед избранием в Кнессет Коэн удалил свои учетные записи в Facebook и Twitter, но до этого он был активен в социальных сетях.
Однажды он назвал израильских полицейских "боевыми псами постнацизма" и назвал Тель-Авивский гей-парад "полностью животным парадом разнузданного и безудержного секса на вечеринках с домогательствами к мальчикам и несовершеннолетним" и "шокирующим зрелищем больной порнографии".
Коэн также выразил поддержку Путину накануне вторжения России в Украину. "Мы узнали от него, что такое лидерство — примите решение, и мир взорвется", — написал он в Твиттере во время вторжения.