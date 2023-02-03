



Драка с пропалестинскими демонстрантами в университете Тель-Авива

Депутат Альмог Коэн от партии Итамара Бен-Гвира "Оцма Иегудит" в понедельник столкнулся со пропалестинскими демонстрантами в Тель-Авивском университете и в какой-то момент попытался вырвать палестинский флаг из рук протестующего.



Стычка между членом Кнессета и протестующими студентами была снята на камеру и опубликована в социальных сетях. Около 30 студентов протестовали против рейда ЦАХАЛа в Дженине на прошлой неделе, в результате которого десять человек погибли. ЦАХАЛ сообщил, что предотвратил крупномасштабную террористическую атаку.

עצרת מול אוניברסיטת תל אביב, בסולידריות עם מחנה ג'נין.



חבר כנסת אלמוג כהן ממפלגתו של בן גביר מנסה לתקוף את סטודנטים בעצרת.



צילום: אמיר עלי פוירת (ערבים 48) pic.twitter.com/hEDEreOUuW — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) January 30, 2023

Названный лидером партии "Отцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром "воином из Негева", Коэн является правым активистом, который организовал вооруженный гражданский патруль в Негеве. Коэн прослужил около десяти лет в израильской полиции.Перед избранием в Кнессет Коэн удалил свои учетные записи в Facebook и Twitter, но до этого он был активен в социальных сетях.Однажды он назвал израильских полицейских "боевыми псами постнацизма" и назвал Тель-Авивский гей-парад "полностью животным парадом разнузданного и безудержного секса на вечеринках с домогательствами к мальчикам и несовершеннолетним" и "шокирующим зрелищем больной порнографии".Коэн также выразил поддержку Путину накануне вторжения России в Украину. "Мы узнали от него, что такое лидерство — примите решение, и мир взорвется", — написал он в Твиттере во время вторжения.