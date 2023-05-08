



Ультраортодоксы жестоко избили охранника-друза на горе Мерон

В медицинском центре "Зив" в Цфате госпитализирован 27-летний Хамуд Шафи, который был доставлен в больницу вчера (в субботу) после нападения евреев, когда он охранял еврейские святыни на горе Мерон.



Вчера ему была сделана операция на левой руке из-за тяжелого перелома, а завтра, возможно, придется сделать еще одну операцию и на правой руке. Все его тело покрыто синяками ушибами, и он все еще потрясен нападением.



"Я сказал себе: "Вот и все. Они убьют меня эти семеро", - говорит он.



2 נעצרו לאחר שתקפו שני מאבטחים בהר מירון ופצעו אותם באורח קל ובינוני@_Gitsis_ @Adamfaraj14 pic.twitter.com/DlSZWEyy9r — גלצ (@GLZRadio) May 8, 2023

"Я работаю по выходным в охранной компании в Мерон у гробницы Рашби уже более двух лет, - сказал Шафи в интервью Ynet. У него не было оружия, и его работа заключалась в поддержании порядка и обеспечении спокойствия верующих.Шафи описал, что произошло: "Мы стояли там с двумя охранниками, а потом пришли семь молодых людей и начали ломать вещи и устраивать беспорядок. Они ничего не объяснили и ничего нам не сказали. Другой охранник позвал нас и сказал, чтобы мы не вмешивались, но когда эта группа услышала, что мы разговариваем друг с другом по-арабски, они подбежали к нам и начали нас избивать, они били нас железным прутом, бросали в нас ограждения и многое другое. Я упал на землю, и они начали избивать и пинать еще сильнее. Я чудом оттуда выбрался, слава Богу. Я думаю, они не были пьяны и вели себя нормально перед нападением".Шафи, который служил в ЦАХАЛе и был призван в конце месяца для прохождения службы в резерве, сегодня празднует свой день рождения. Он никогда не предполагал, что окажется в такой ситуации. "Я получил жизнь в подарок".Из видеозаписей видно, как группа молодых людей внезапно избила их без причины и без пощады, используя ограждения, железный прут. Друг Шафи, охранявший комплекс рядом с ним, также был доставлен в больницу "Цфат", где ему была оказана неотложная помощь, но госпитализация не потребовалась. В северном округе начали расследование инцидента и вскоре после нападения арестовали двух подозреваемых - 17,5-летнего из Модиин-Илит и 19-летнего из Бейт-Шеан, которых нашли прячущимися в роще над перекрестком Мерон.Полиция говорит, что на данном этапе расследование находится на ранней стадии и ожидаются новые аресты.