



Уличные перестрелки в Бейт-Лехеме на Новый Год

Новости о “возрождении туризма” в Бейт-Лехеме были похоронены масштабными уличными столкновениями с применением огнестрельного оружия на Новый Год.



В эти дни по всей Иудее и Самарии и в Газе массовыми митингами, речами и шествиями отмечается 58-я годовщина основания ФАТХа. Однако парад, проведенный сегодня боевиками организации ФАТХ в Бейт-Лехеме, мгновенно перерос в серьезные столкновения между двумя сторонами, после того как силы безопасности Палестинской автономии решили разогнать их силой и применили слезоточивый газ.



Видео, опубликованные в палестинских СМИ, показывают перестрелку, развернувшуюся между боевиками ФАТХ и сотрудниками палестинского служб безопасности, решившими разогнать шествие. Среди прочего, был замечен автомобиль, который использовали боевики, находившиеся в нем с флагами ФАТХ и оружием - и который через некоторое время был подожжен сотрудниками спецслужб.

