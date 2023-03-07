



Украли почку: В Гватемале четыре врача обвиняются в торговле органами

В пятницу четырем гватемальским врачам были предъявлены обвинения в торговле органами, их подозревают в удалении почки у пациентки без ее согласия, сообщил AFP Español.



Четверо медиков – два уролога, хирург и патологоанатом, арестованные несколькими часами ранее в столице, были условно-досрочно освобождены до первого заседания суда, назначенного на 14 марта. По словам обвинения, они "причастны к незаконному удалению почки у пациента, которому для оправдания операции было назначено удаление надпочечника".



Пострадавшая, женщина шестидесяти лет, после операции поняла, что на самом деле была удалена почка, и подала жалобу в мае 2022 года.



Удаление органа происходило в столице, но никаких дополнительных подробностей "на данном этапе процедуры" предоставить невозможно, сказал представитель прокуратуры Мойзес Ортис, отвечая на вопрос о сообщениях местной прессы о том, что операция проходила в частной клинике. В ходе расследования были получены различные показания и проведены обыски. По словам главы прокуратуры по борьбе с торговлей людьми Александра Колопа, это первый случай, когда в Гватемале были установлены доказательства незаконного извлечения органов.