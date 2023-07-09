



Украли миллион долларов и драгоценности: мать Бейонсе стала жертвой грабителей

В Лос-Анджелесе грабители забрались в дом матери американской певицы Бейонсе и похитили у 69-летней Тины Ноулз сейф с более чем миллионом долларов и драгоценностями. Об этом сообщает издание TMZ.



По данным полиции, злоумышленники взломали имение и скрылись оттуда, захватив с собой сейф с более чем одним миллионом долларов и драгоценностями. Полицейские отмечают, пока неизвестно, когда это точно произошло, ведь Тина на тот момент находилась за городом.



Исчезновение сейфа было обнаружено утром 5 июля. Полицейские расследуют это дело – ищут видео с камер наблюдения и разговаривают с соседями пострадавшей. Однако отмечают, пока следов, по которым можно найти грабителей, нет.



Следует добавить, что в апреле полиция уже арестовала мужчину у дома Тины. Неизвестный, как говорит знаменитость, нанес незначительный ущерб ее почтовому ящику, бросая камни. Однако, к этому ограблению задержанный не причастен.



Селестин Энн (Тина) Ноулз – американская модельер, известная сотрудничеством со своей дочерью Бейонсе. С 1980 по 2011 годы Тина была замужем за талант-менеджером Мэттью Ноулзом, от которого она родила двух дочерей – певицу Бейонсе Жизель Ноулз-Картер (1981) и Соланж Пиаже Ноулз (1986).