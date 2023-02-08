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Украинский омбудсмен уничтожил членский билет Европейского института Омбудсмена
08.02.2023 23:19 Юлия Фрилис

Украинский омбудсмен уничтожил членский билет Европейского института Омбудсмена

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уничтожил членский билет Европейского института Омбудсмена в знак протеста против вывоза украинских детей на территорию РФ из Австрии.

Сделал это, как говорят СМИ, никто другой, как доктор Йозеф Зигеле, Генеральный Секретарь ЕИО, член Правления ЕИО и Заместитель Омбудсмена Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий И. Зигеле.

Президент Европейского Института Омбудсмена проигнорировал запрос на внутреннее расследование, а учреждение не применило санкций к доктору Зигеле, говорит Лубинец.

Указанные факты, настаивает украинский омбудсмен, является одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него».
 

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