



Украинские разведчики уничтожили два десантных катера РФ в Крыму

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведчики уничтожили два российских катера.



Как отмечается, в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.



При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.



Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.



