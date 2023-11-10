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Украинские разведчики  уничтожили два десантных катера РФ в Крыму
10.11.2023 09:18 Раиса Вовк

Украинские разведчики  уничтожили два десантных катера РФ в Крыму

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведчики уничтожили два российских катера.

Как отмечается, в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.

При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.
В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера
 

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