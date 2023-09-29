



Украинские дроны уничтожили важную электроподстанцию в Курской области РФ. Видео

Электроподстанция, которая обеспечивала энергоснабжение важных военных объектов российских оккупантов в Курской области РФ, уничтожена ударными беспилотными летательными аппаратами.



Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины, передает агентство "Интерфакс-Украина".



"Именно к ней, в том числе, были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели. Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать: блэкаут - не просто иностранное слово, а уже стоящая у них на пороге реальность", - отметили в спецслужбе.



В СБУ подчеркнули, что операция была проведена на фоне распространяемых российским оборонным ведомством сообщений о якобы уничтожении 11-ти украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской области.









