



Украинские БПЛА атаковали Курчатов, где расположена Курская АЭС, и другие места

Украинский беспилотник обстрелял город Курчатов Курской области, в результате чего загорелось нежилое здание. Об этом утром 4 сентября сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате происшествия никто не пострадал.



Также, по словам Старовойта, два БПЛА обезврежены в приграничных районах Курской области – у села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района.



“Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений”, – написал губернатор в своем Telegram-канале.



Также об уничтожении беспилотников над акваторией Черного моря недалеко от Крыма сообщило Минобороны РФ.

