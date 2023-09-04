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Украинские БПЛА атаковали Курчатов, где расположена Курская АЭС, и другие места
04.09.2023 11:13 Евгения Маркова

Украинские БПЛА атаковали Курчатов, где расположена Курская АЭС, и другие места

Украинский беспилотник обстрелял город Курчатов Курской области, в результате чего загорелось нежилое здание. Об этом утром 4 сентября сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате происшествия никто не пострадал.

Также, по словам Старовойта, два БПЛА обезврежены в приграничных районах Курской области – у села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. 

“Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений”, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также об уничтожении беспилотников над акваторией Черного моря недалеко от Крыма сообщило Минобороны РФ. 
 

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