



Украинские беженцы в Британии становятся бомжами

В Великобритании растет число бездомных беженцев из Украины. По последним данным, которые приводит издание The Times, их число выросло до 30% от общего числа украинцев, приехавших в эту страну с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Как известно, беженцам из Украины разрешено три года находиться в Великобритании, работать и иметь доступ к государственным услугам. Однако многие из них стали бездомными.



Резкий скачок числа потерявших жилье украинцев произошел в последний месяц, отмечает The Times, связывая это с тем, что "принимающие семьи прекращают поддержку тех, кто бежит от войны".



В рамках программы "Дома для Украины" британские семьи обязались оказывать поддержку украинцам в течение как минимум шести месяцев в обмен на государственную поддержку в размере 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако по истечению этого срока, количество украинских семей, ищущих экстренное жилье, резко возросло.



"Более 2000 семей с детьми и 900 человек в настоящее время официально признаны бездомными, что на 800 человек больше, чем в прошлом месяце", – уточняет газета.



По данным источника издания в правительстве, Министр жилищного строительства Майкл Гоув ведет переговоры с Министерством финансов об удвоении выплат принимающим семьям. По его мнению, это обойдется дешевле, чем поиск нового жилья для беженцев.



Данные, опубликованные Управлением национальной статистики в ноябре, показали, что у украинцев возникли проблемы с арендой жилья, поскольку у них нет поручителя или рекомендаций. Некоторые сменили адрес с момента прибытия в страну из-за "трудностей в отношениях" со своим спонсором.



По данным правительства, по состоянию на 14 ноября в Великобританию по украинской визе прибыло около 144 600 человек. Более 105 000 человек прибыли по программе Дома для Украины.



Ранее в Чехии правительство утвердило возможность продления виз временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года. На сегодняшний день этот срок ограничен мартом 2023 года.

