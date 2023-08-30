Украинская разведка подтвердила уничтожение в Пскове четырех Ил-76 и не только
В российском городе Псков уничтожены четыре самолета Ил-76, которые используются для транспортировки личного состава войска РФ и их техники. Данную информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Подтвердил он и то, что уничтожение самолетов – результат атаки БпЛА по аэропорту.
"Подтверждаем уничтожение вражеских транспортных самолетов Ил-76, четыре единицы. Уничтожены – это означает, что нанесенные повреждения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его в строй и к выполнению задач", – рассказал Юсов в комментарии СМИ.
Он также сообщил о повреждении еще нескольких единиц российских самолетов.
В ночь с 29 на 30 августа в аэропорту "Кресты" в российском городе Псков, где совместно базируются гражданские и военные самолеты, произошли взрывы. Российские пропагандистские ресурсы сообщали об атаке беспилотников, в результате которой повреждения получили четыре самолета Ил-76.
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