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Украинская разведка подтвердила уничтожение в Пскове четырех Ил-76 и не только
30.08.2023 13:05 Mignews

Украинская разведка подтвердила уничтожение в Пскове четырех Ил-76 и не только

В российском городе Псков уничтожены четыре самолета Ил-76, которые используются для транспортировки личного состава войска РФ и их техники. Данную информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Подтвердил он и то, что уничтожение самолетов – результат атаки БпЛА по аэропорту.

"Подтверждаем уничтожение вражеских транспортных самолетов Ил-76, четыре единицы. Уничтожены – это означает, что нанесенные повреждения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его в строй и к выполнению задач", – рассказал Юсов в комментарии СМИ.

Он также сообщил о повреждении еще нескольких единиц российских самолетов.

В ночь с 29 на 30 августа в аэропорту "Кресты" в российском городе Псков, где совместно базируются гражданские и военные самолеты, произошли взрывы. Российские пропагандистские ресурсы сообщали об атаке беспилотников, в результате которой повреждения получили четыре самолета Ил-76.

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