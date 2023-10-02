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Украинская разведка подтвердила атаку на Смоленский авиазавод
02.10.2023 11:09 Раиса Вовк

Украинская разведка подтвердила атаку на Смоленский авиазавод

Ударные дроны 1 октября атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - три из четырех дронов попали в цель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора", - говорится в сообщении разведки.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
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Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи. СМИ сообщали, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение". 

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