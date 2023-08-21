



Украинца арестовали за организацию проституции в Израиле

41-летний гражданин Украины подозревается в сутенерстве и организации проституции в Израиле. Он с помощью Telegram размещал рекламу секс-услуг в интернете и помогал женщинам получить необходимые документы для выезда из Украины и въезда в Израиль, зарабатывая около 1500 долларов в день.



Киевская областная прокуратура заявила, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в торговле людьми с максимальным наказанием в виде 12 лет лишения свободы.



После задержания подозреваемого перевели в изолятор временного содержания, после чего иммиграционная полиция нашла украинку, которой он помог организовать вылет в Израиль, на блокпосту во Львове. В обвинительном заключении содержатся соответствующие подробности о том, как подозреваемые встретились и сговорились доставить женщин в Израиль.

