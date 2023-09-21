



Украина ударила по аэродрому "Саки". У россиян большие потери

В ночь на 21 сентября Украина не только отбивалась от ракетных ударов РФ, но и сама наносила удары по станам противника. Так, стало известно о спецоперации СБУ и ВМС, в результате которой нанесен масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Атаковали украинцы "Нептунами", в результате чего у россиян имеются масштабные потери.



Официальных комментариев этой спецоперации пока нет. Однако источники в Службе безопасности Украины рассказали, что сначала украинские войска перегрузили российскую ПВО налетом беспилотников, а затем нанесли основные удары.



На тот момент на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.







"Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем-запустили ракеты "Нептун". Интересно, что даже русские Телеграм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных", – рассказал источник.







В СБУ уверяют, что с каждым днем "бавовна" в Крыму будет цвести все больше – оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.