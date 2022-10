Украина против РФ: первая в истории дуэль дронов заснята на видео

В четверг, 13 октября, в сети показали кадры первого в мировой истории воздушного боя между дронами.

Соответствующее видео опубликовали украинские Telegram-каналы и в Twitter.

В частности, заснят момент, как украинский беспилотник Mavic уничтожает российский дрон.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

