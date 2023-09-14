



Украина не впустила раввина, осужденного за сексуальные преступления

Осужденный за сексуальные преступления раввин Элиезер Берланд попытался въехать в Украину, несмотря на запрет, но пограничники его не пропустили. Об этом сообщают ивритские СМИ.



Берланд пытался выехать из Румынии, где он находился на прошлой неделе, чтобы совершить паломничество в Умань на предстоящий праздник Рош ха-Шана.

Украина внесла Берланда в черный список виз после того, как он заявил, что “страна была захвачена Россией в 2022 году в качестве наказания за то, что Киев в последние годы препятствовал членам его секты Шуву Боним посещать Умань”.



Эти высказывания были опубликованы на веб-сайте, где размещались уроки Торы Берланда, затем были быстро удалены, но украинские чиновники все равно наложили на раввина трехлетний запрет на въезд в страну.



85-летний Берланд в прошлом отбывал отдельные тюремные сроки за сексуальные преступления и мошенничество, а в 2021 году был замешан, но не обвинен в убийстве подростка, произошедшем несколько десятилетий назад. Он также провел годы в бегах от израильских властей.