



Украина готова направить в Турцию группу спасателей

Украина готова отправить спасателей в Турцию для помощи с ликвидацией последствий землетрясения. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", - написал он.



Также украинцев в Турции просят быть внимательными и осторожными при передвижении по стране.



В свою очередь, глава ГСЧС Сергей Крук выразил соболезнования по поводу землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.



"Среди спасателей мира нет чужой беды, когда речь идет о спасении людей. То ли стихийные бедствия, то ли обычный бытовой пожар. От имени всех спасателей Украины выражаем искренние соболезнования в связи с произошедшим в Турции землетрясением", - заявил он.



Напомним, общее число погибших в результате ночного землетрясения силой 7,8 балла в Турции и Сирии официально превысило 1200 человек.