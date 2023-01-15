



Угрожали отрезать ухо. Дикие подробности ограбления владельца Бейтар Иерусалим



Владелец иерусалимского клуба "Бейтар" Барак Абрамов стал жертвой жестокого ограбления, какие показывают в фильмах ужасов. Репортер 13-го канала Эли Сениор раскрыл новые подробности о том, что произошло в квартире Абрамова на 30-м этаже в парке Цамерет в Тель-Авиве.



"Это было необычное ограбление, - объяснил Эли Сениор в пятничном выпуске новостей, - трое грабителей сидели там в засаде несколько часов. Они вошли через парковку и, по оценкам, получили точную информацию о том, когда Абрамов вернется к себе домой".



"Когда он стоял у двери своей квартиры, они вышли из укрытия у мусоропровода, а затем под дулом пистолета завели Абрамова в квартиру", - пересказывает события старший, - "они надели наручники на руки и ноги Абрамова, положили его на пол и сорвали с него серьгу и цепочку, которые были на нем".



"После этого они ударили его пистолетом, нанесли ему удары и пощечины", - описывает Сеньор, - "Они хотели забрать часы Richard Mille стоимостью в сотни тысяч шекелей, которые хранятся у него в сейфе. Они потребовали назвать код сейфа, а Абрамов от волнения впал в некий шок и забыл код. Они пригрозили отрезать ему ухо кусачками. Соседи вызвали полицию, когда полиция приехала, грабители не открыли дверь. Как только полицейские вошли, двое из них спрятались, а один из грабителей повернулся и заявил, что он друг Абрамова и не является грабителем."



Трое были заключены под стражу, а Абрамов тем временем будет пытаться оправиться от травмирующего события.