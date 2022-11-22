



Угроза теракта на самолете, вылетавшем в Тель-Авив



Незадолго до вылета из Стамбула в Тель-Авив пассажиры рейса PC785 авиакомпании Pegasus были спешно эвакуированы из самолета и возвращены в терминал. Пассажиры получили на свои телефоны угрозы о возможном теракте.



Один из пассажиров самолета рассказал 12-му каналу ТВ: "Рейс должен был вылететь в 20:30 вечера. Все шло хорошо, пока мы не сели на свои места и не начали получать уведомления AirDrop. Я не отреагировал, но моя сестра получила фотографии".



"Сначала там была надпись из игры PUBG. Они спросили: "Есть ли в самолете арабы?". После этого получили видео со стреляющим человеком, пистолет и самолет. Потом этот человек написал в Инстаграм, что он сидит на месте 16С. Один из пассажиров самолета обратился к стюардессам, в самолете началась суматоха и паника".



"Он выделялся с самого начала, молодой человек арабского происхождения. Его отвели на допрос за занавеску. Это продолжалось довольно долго, и после часа неопределенности они решили снять нас всех с самолета. Посылать оружие и самолет - не самая умная вещь, даже если вы хотите получить несколько лайков или тренд на Тиктоке".



"Там были семьи и дети. Половина пассажиров самолета были арабского происхождения, и я не могу сказать, что они чувствовали себя как-то иначе. Они тоже были в стрессе, и им это не нравилось эта ситуация".



"После трех или четырех часов ожидания, около полуночи, после того, как они уже выгрузили весь багаж, и мы также вынесли сумки, которые положили в салоне самолета, они вернули все и разрешили вернуться в самолет"



Это не первый случай за последние месяцы, когда пассажиры израильских авиалиний получали на свои телефоны угрозы нападения через приложение AirDrop. В мае прошлого года пассажиры турецкого рейса Andolo Jet, который должен был вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Стамбул, сообщили, что получили на свои телефоны видео с угрозами, на которых изображены падающие самолеты. Оказалось, что угрозы рассылали пассажиры рейса - молодые арабы из Галилеи.