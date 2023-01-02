



Угонщики из Восточного Иерусалима фотографировали машины - и дублировали ключи

Следователи полиции из Иерусалима раскрыли изощренный способ угона автомобилей, который шокировавший автовладельцев столицы.



Члены банды из Восточного Иерусалима фотографировали автомобили и их номерные знаки и передавали фотографии жителю палестинских территорий, который дублировал ключи для них с помощью имеющегося у него аппарата. Таким способом было угнано более 20 автомобилей, принадлежащих жителям Иерусалима, большинство из них - джипы Kia.



Камеры наблюдения по всему городу зафиксировали действия воров, и после расследования, проведенного столичным отделом по борьбе с преступностью "Мерхав Кедем", были арестованы 4 подозреваемых, жителей Восточного Иерусалима и территорий, - на прошлой неделе против них было выдвинуто обвинение. Сейчас полиция расследует механизм, с помощью которого им удалось проникнуть в базу данных и угнать автомобили - при этом у преступников не было копии оригинального ключа.



"Метод заключается в фотографировании автомобилей и деталей автомобиля. Фотография отправлялась людям, которые готовили дубликаты ключей", - объяснил следователь Надав Коган, глава подразделения по борьбе с преступностью "Мерхав Кедем" в районе Иерусалима. "Воры приходили с ключом и открывали машину, как будто она принадлежала им". По его словам, "воровали в основном джипы стоимостью около 200 000 за машину". Общая сумма краж, совершенных бандой, составляет несколько миллионов шекелей. Мы вышли на подозреваемых после проведения тайных следственных операций и установили их местонахождение с помощью технических средств и других факторов".