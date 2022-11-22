



Угонщики чуть не задавили семью, отец успел отбросить коляску с ребенком

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Али Абу Савита, бедуина из Негева, по обвинениям в умышленном причинении вреда здоровью и другим преступлениям.





В обвинительном заключении описывается, как в начале ноября Абу Савит вместе со своим сообщником прибыл в один из районов Беэр-Шевы, намереваясь разобрать автомобили. Они начали разбирать внешнюю часть автомобиля Toyota и снимать колеса, но заметившие их граждане вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия автомобиль заметили воров, которые забрались в машину и попытались скрыться.



Прибывшие на место происшествия полицейские включили сирены и попытались преградить им путь, но Абу Савит продолжал ехать. Полицейский подбежал к водительской двери, и воры начали сдавать задним ходом, как раз когда Марк Рефаилов и его жена Татьяна находились на вечерней прогулке со своим маленьким сыном. "Это было в субботу вечером", - говорит Марк. "Мы с женой гуляли, хотели подышать воздухом. Я обернулся и вдруг увидел машину, которая ехала задним ходом и собиралась сбить меня, мою жену и ребенка. Я толкнул жену в правую сторону и бросил коляску с ребенком в левую сторону. Я получил удар в спину, а водитель машины попытался выехать на тротуар и сбил мою жену".



Согласно обвинительному заключению, отец семейства, который заметил приближающийся автомобиль и услышал, как один из полицейских кричал ему, чтобы он был осторожен, толкнул детскую коляску, которая перевернулась с малышом внутри, и вытолкнул жену на тротуар. Воры продолжили движение вперед и поехали по тротуару в сторону грунтовой площадки, когда прибыли дополнительные силы полиции.



Во время погони, на перекрестке, где горел красный сигнал светофора, Абу Савит обогнал автомобиль и столкнулся с ним и со светофором. Оба вора выскочили из машины и скрылись с места преступления. Они перелезли через забор и спрятались в кустах близлежащей школы, но через некоторое время были обнаружены и арестованы.



Марк говорит: "Я сказала полицейскому, что они пришли убить нас, а он ответил мне: "Если бы я мог, я бы выстрелил".



