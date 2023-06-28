



Уголовный процесс над Кевином Спейси в Великобритании: В чем обвиняют актера

Кевин Спейси предстанет перед судом в Великобритании в среду, ему будет предъявлено уголовное обвинение в сексуальном насилии в прошлом.

Спейси был обвинен в общей сложности в 12 правонарушениях четырьмя разными мужчинами, которым сейчас от 30 до 40 лет. Преступления включают семь пунктов обвинения в сексуальном насилии, три пункта обвинения в непристойном нападении и два пункта обвинения в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением без согласия.



Утверждается, что некоторые инциденты произошли в “начале 2000-х”, а другие – в период с 2005 по 2013 год. Спейси не признал себя виновным по всем 12 пунктам обвинения.



Суд над Спейси пройдет в Королевском суде Саутварка в центре Лондона. Результат будут решать 12 присяжных. Судебный процесс проходит в Великобритании, потому что именно там, как утверждается, имели место преступления – одни в Лондоне, другие в Глостершире.



Спейси прожил в Великобритании более десяти лет, работая художественным руководителем театра Old Vic в Лондоне, которым он руководил с 2004 по 2015 год. Хотя ранее он появлялся на некоторых слушаниях по видеосвязи, ожидается, что актер лично будет присутствовать на суде в течение всего судебного процесса.



После того, как обвинения против Спейси были выдвинуты в зените движения #MeToo, актер был исключен из ряда проектов, включая “Карточный домик” и “Все деньги мира” Ридли Скотта, где его сцены были пересняты с Кристофером Пламмером. После этого актер держался какое-то время в тени, но за последние несколько лет он попытался продолжить карьеру, снявшись в фильмах, включая британский инди-триллер “Контроль” и итальянской драме “Человек, который нарисовал Бога”.



Во время первого выступления Спейси в британском суде в июне прошлого года адвокат актера убедил заместителя главного судьи, ведущего дело, предоставить Спейси безоговорочное освобождение под залог, объяснив, что “в его сфере деятельности требуется пройти прослушивание, работа требует, чтобы он ходил на встречи и беседовал лицом к лицу со сценаристами, режиссерами, агентами по кастингу”.