



Криминальная ликвидация на шоссе №6: убит подросток

В пятницу вечером двое 40-летних мужчин были тяжело ранены в результате перестрелки на улице Хеврон в Иерусалиме. Полиция возбудила расследование и обыскала территорию на предмет улик и свидетелей.



Спасатели доставили раненых в больницы Иерусалима для лечения. По сообщениям СМИ, оба были жителями Восточного Иерусалима.



Рано утром в субботу, 16-летний юноша был застрелен недалеко от развязки Эяль на шоссе № 6 к северу от Тель-Авива. Он находился в машине на обочине дороги, когда другая машина проехала мимо и открыла огонь. Позже его опознали как Махди Харири, члена преступного клана Харири.



В результате инцидента 20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Сообщается, что обе жертвы были жителями Вади-Ара на севере Израиля.



Также в пятницу 60-летняя женщина из арабского города Кфар-Бара была доставлена ​​в больницу в Петах-Тикве с травмами головы. Ее мужа подозревали в том, что он швырнул в нее предмет, нанеся рану. В других сообщениях говорилось, что она получила ножевое ранение.

Полиция арестовала мужа, мужчину лет 60-ти. Его доставили в отдел полиции для допроса.



В арабских общинах наблюдается рост насилия, включающего в себя семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин.