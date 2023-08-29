



Угнал машину и сбил женщину насмерть. Подробности наезда в Тират-Кармель







Шломи Леви, 21-летний житель Тират-Кармель, подозревается в том, что угнал автомобиль и сбил насмерть 48-летнюю женщину в результате ДТП, произошедшего в пятницу, 25 августа на улице Герцль в городе.



После столкновения Леви бросил машину и скрылся с места происшествия пешком. Полиция подозревает его в таких преступлениях, как убийство по неосторожности, причинение вреда здоровью по неосторожности, вождение без прав, угон машины и др. Мировой суд Хайфы продлил срок его содержания под стражей на семь дней.