



Уганда: американской паре грозит смертная казнь по новому обвинению

Американской паре, задержанной в Уганде по обвинению в пытках с отягчающими обстоятельствами в отношении 10-летнего мальчика, грозит дополнительное обвинение в торговле детьми с отягчающими обстоятельствами, которое влечет за собой смертную казнь, если они будут осуждены, заявил государственный прокурор Уганды в среду, пишет Reuters.



Николас Спенсер и его жена, Маккензи Ли Матиас Спенсер, обоим 32 года, находятся под стражей в Уганде с 9 декабря после того, как им было предъявлено обвинение в пытках с отягчающими обстоятельствами усыновленного ими ребенка, который жил в их доме в столице Кампале. Они не признали себя виновными по этому обвинению.



В новом обвинительном заключении говорится, что пара также обвиняется в "торговле детьми при отягчающих обстоятельствах".



Адвоката пары, имя которого в прессе не называется, отвергает обвинения, заявляя, что у властей нет доказательств. По его словам, новое обвинение также "не имеет смысла".



Прокуратура обвиняет супружескую пару в вербовке, перевозке и удержании ребенка путем "злоупотребления уязвимостью положения в целях эксплуатации", говорится в обвинительном заключении.



Новое обвинение было зачитано паре во вторник, когда они предстали перед мировым судом. Однако слово защите суд не предоставил, поскольку дело может быть рассмотрено только в Верховном суде, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Жаклин Окуи в среду.



Первое обвинение, пытки ребенка при отягчающих обстоятельствах, влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

