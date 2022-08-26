



Уганда: 17 человек умерли от употребления джина, смешанного с ядом

По меньшей мере 17 человек погибли, еще несколько человек были госпитализированы в Уганде после употребления джина, смешанного с метанолом, который является токсичным веществом.



Джин продавался в магазине на севере страны, а в образцах напитка, конфискованных полицией, были обнаружены следы метанола. По подозрению в продаже фальсифицированного джина были арестованы четыре человека, в том числе производитель напитка и владелец ларька.



Также полиция закрыла производство, на котором был создан ядовитый напиток. Высокопоставленный сотрудник Института стандартов Уганды заявил, что "преступники, по-видимому, намеренно и незаконно использовали метанол как дешевый способ повысить крепость джина".