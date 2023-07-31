



Уехала из РФ: Москвичку затравили за отказ сдать деньги на сиделку для военного

Врач общей практики из Москвы Екатерина Микрюкова, отказавшаяся в домовом чате сдавать деньги на оплату сиделки раненому военному, уехала из России. Об отъезде врач рассказала “Медиазоне”, уточнив, что приняла это решение после того, как ей и членам ее семьи начали поступать угрозы.



По словам Микрюковой, травля началась после того, как один из участников домового чата района Ховрино призвал остальных “снизить потребление виски и просеко по пятницам” и сброситься на сиделку бойцу из военного госпиталя, который “полголовы оставил на той земле”. Микрюкова ответила, что военный “мог не воевать и остаться здоровым”.



Ее удалили из чата, а скриншоты ее сообщений и персональные данные опубликовали вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев и пропагандист Владимир Соловьев.



“И началось… Начали писать в Telegram: „Ты тварь, гнида, подстилка хохляцкая“. Ну и пошло-поехало, 300-400 сообщений в день, атаки спама в смс, автоматические звонки. Начали писать моим сестрам, папе – у меня “ВКонтакте“ все это открыто было. Не знаю, кто эти люди”, – рассказала Микрюкова.



Кроме того, жалобы стали поступать и в сеть лабораторий “Гемотест”, где работала Микрюкова. После травли она уволилась по собственному желанию.