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Удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии: новые подробности
19.07.2023 13:09 Алина Груднева

Удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии: новые подробности

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека выяснил новые подробности о сегодняшнем ночном ударе по Сирии, который приписывается Израилю.

Уточняется, что в результате атаки по позициям "Хизбаллы" погибли или получили ранения пять человек.

Пострадавших проиранских боевиков, связанных с КСИР, доставили в больницу для лечения.

В свою очередь, Сирийское государственное информационное агентство сообщает о том, что погибли два "сирийских солдата" в районе Дамаска.

Удар якобы наносился со стороны Голанских высот. Армия обороны Израиля не комментирует ситуацию.

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