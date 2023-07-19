



Удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии: новые подробности

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека выяснил новые подробности о сегодняшнем ночном ударе по Сирии, который приписывается Израилю.



Уточняется, что в результате атаки по позициям "Хизбаллы" погибли или получили ранения пять человек.



Пострадавших проиранских боевиков, связанных с КСИР, доставили в больницу для лечения.



В свою очередь, Сирийское государственное информационное агентство сообщает о том, что погибли два "сирийских солдата" в районе Дамаска.



Удар якобы наносился со стороны Голанских высот. Армия обороны Израиля не комментирует ситуацию.