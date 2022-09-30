



Ударили ножом 74 раза: в Ирландии напали на 8-летнюю украинку

В Ирландии, в городе Клеркасл напали на 8-летнюю украинку.

По данным The Irish Independent, девочке нанесли более 70 ножевых ранений.

Ее ранили вместе с матерью в месте проживания для беженцев в Клеркасле. Их нашли около 8 часов утра, 27 сентября.

Уточняется, что в доме проживает до 15 украинцев. Жители услышали странный шум и попытались попасть в комнату, но безуспешно.

Через окно один из жильцов увидел раненую девочку. Ей было нанесено 74 ножевых ранения. Сейчас ребенок находится в больнице Лимерика в критическом состоянии. Ей провели операция. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Мать девочки была найдена без сознания. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Личность подозреваемого установлена, однако арестов не проводилось. Жителей дома переселили.

Девочка недавно начала посещать местную начальную школу.