



Ударил ножом подростка: обвинение жителю Беэр-Шевы

Прокуратура предъявила обвинение 26-летнему жителю Беэр-Шевы Стиву Авакову, которому инкриминируют нападение на несовершеннолетнего и нанесение ему ножевых ранений.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно материалам дела, группа подростков, включая пострадавшего, шумела возле дома обвиняемого. Аваков попросил их вести себя тихо, они не ответили. Позже подростки ушли и вернулись с палками, начав угрожать мужчине. Обвиняемый спустился к подросткам, погнался за ними с ножом и ранил одного из подростков.