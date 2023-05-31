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Удар в районе Дамаска: целью оказалась тренировочная база "Хизбаллы"
31.05.2023 21:34 Алина Груднева

Удар в районе Дамаска: целью оказалась тренировочная база "Хизбаллы"

Приписываемые Израилю авиаудары в районе Дамаса были нанесены на этой неделе по тренировочной базе "Хизбаллы".

Об этом говорится в отчете "Кан".

По словам источника в разведке, проиранская группировка боевиков "Хизбаллы" тренировались на этой базе, готовясь к атакам на Израиль.

Напомним, в ночь на 29 мая военные самолеты нанесли удары по ряду военных целей в районе Дамаска.

Сирийские государственные СМИ утверждали, что атака была совершена с Голанских высот. Некоторым объектам был нанесен ущерб.

 

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