Удар в районе Дамаска: целью оказалась тренировочная база "Хизбаллы"
Приписываемые Израилю авиаудары в районе Дамаса были нанесены на этой неделе по тренировочной базе "Хизбаллы".
Об этом говорится в отчете "Кан".
По словам источника в разведке, проиранская группировка боевиков "Хизбаллы" тренировались на этой базе, готовясь к атакам на Израиль.
Напомним, в ночь на 29 мая военные самолеты нанесли удары по ряду военных целей в районе Дамаска.
Сирийские государственные СМИ утверждали, что атака была совершена с Голанских высот. Некоторым объектам был нанесен ущерб.