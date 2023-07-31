



Удар РФ по Кривому Рогу: цель – жилой дом и ВУЗ, есть погибшие и раненые (14:13)

Утром 31 июля армия РФ атаковала Кривой Рог двумя ракетами, предположительно баллистическими. Одна попала в жилой дом, вторая – в учебное заведение. В результате атаки есть погибшие, десятки мирных граждан получили ранения разной степени тяжести, среди них – дети. Идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди.



По информации спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжия, площадь пожара в жилом доме составляла 70 квадратных метров и она локализована. Одновременно с тушением пожара продолжают разбирать завалы. Спецоперация продолжится и ночью.



На местах развернуты два оперативных штаба, при которых работают спасатели, полицейские, представители Службы безопасности Украины и местных властей. Работают психологи.



Надо сказать, что мощные взрывы жители Кривого Рога услышали еще до объявления сигнала воздушной тревоги. Это говорит о том, что российские войска использовали баллистическое вооружение. Однако точно об этом будет известно только после изучения обломков ракет на месте трагедии. Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом "баллистики".

Mignews ведет репортаж событий, связанных с происшествием в Кривом Рогу. Главное к 14:00

14:13 По состоянию на 14:00 стало известно о том, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу уже 5 человек погибли и 53 человека ранены

трое находятся в тяжелом состоянии, одна женщина

в сверхтяжелом. Под завалами могут быть еще люди. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.





На видео

поврежденное российской ракетой учебное заведение.





Из многоэтажки в Кривом Роге самостоятельно выбралось почти 150 жителей. Еще 30 помогли спасатели, – сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.



13:54 Больше 40 человек пострадали. Состояние большинства людей – удовлетворительное, но двое – тяжелых с рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами. С ранениями также четверо детей.



По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, спасатели достали тела мужчины, женщины и ребенка в возрасте около 10 лет. По данным "Первого городского. Кривой Рог", погибла 10-летняя девочка. Она вместе с матерью жила на 8 этаже дома, куда утром прилетел вражеский снаряд. Погибли обе.

13:06 По Кривому Рогу выпущено две ракеты, предварительно "баллистика" (точно можно будет установить только после изучения обломков). Ракеты попали в жилой 9-этажный дом и экономический техникум. По данным на 13:00, погибли четыре человека (среди них 10-летний ребенок), 43 - пострадали. Спасены трое (из них один ребенок). Эвакуированы 30 человек. Однако в СМИ пишут уже о 5 погибших. Информация уточняется.



Под завалами до сих пор могут находиться люди, поисково-спасательная операция продлится и ночью. На месте работают психологи. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 85 спасателей и 22 ед. техники.

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