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Удар по Сирии: погиб еще один член КСИР
02.04.2023 12:06 Алина Груднева

Удар по Сирии: погиб еще один член КСИР

В воскресенье, 2 апреля, погиб еще один член Корпуса стражей исламской революции, который был ранен в ходе удара по Сирии на прошлой неделе, который предписывается Израилю.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Уточняется, что член КСИР Мекдад Мекдани был ранен в ходе авиаудара, нанесенного в пятницу. В воскресенье он скончался от полученных ранений.

В Иране его назвали "мучеником". Первым погибшим был советник КСИР Милад Хейдари.

"Сионистский режим, несомненно, получит ответ на это преступление", - угрожает КСИР.
 

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