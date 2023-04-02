



Удар по Сирии: погиб еще один член КСИР

В воскресенье, 2 апреля, погиб еще один член Корпуса стражей исламской революции, который был ранен в ходе удара по Сирии на прошлой неделе, который предписывается Израилю.



Об этом сообщают иранские СМИ.



Уточняется, что член КСИР Мекдад Мекдани был ранен в ходе авиаудара, нанесенного в пятницу. В воскресенье он скончался от полученных ранений.



В Иране его назвали "мучеником". Первым погибшим был советник КСИР Милад Хейдари.



"Сионистский режим, несомненно, получит ответ на это преступление", - угрожает КСИР.

