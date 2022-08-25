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Удар по Сирии: новые подробности про ликвидацию боевиков
25.08.2022 19:58 Алина Груднева

Удар по Сирии: новые подробности про ликвидацию боевиков

В результате удара по сирийскому городу Маядин провинции Дейр-эз-Зор погибли трое проиранских боевиков.

 
Об этом сообщают местные СМИ.
 
Некоторые медиа приписывают нападение Израилю, хотя по официальной версии это сделали Соединенные Штаты Америки.
 
Согласно основной версии, озвученной военными чиновниками в Сирии, боевики были убиты во время налета американского вертолета.
 
Они в этот момент готовили ракетную установку.
 
Ранее Центральное командование США подтвердило, что четыре проиранских боевика были убиты в результате атаки, совершенной вчера американскими военными в Сирии.

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