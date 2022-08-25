



Удар по Сирии: новые подробности про ликвидацию боевиков

В результате удара по сирийскому городу Маядин провинции Дейр-эз-Зор погибли трое проиранских боевиков.

Об этом сообщают местные СМИ.

Некоторые медиа приписывают нападение Израилю, хотя по официальной версии это сделали Соединенные Штаты Америки.

Согласно основной версии, озвученной военными чиновниками в Сирии, боевики были убиты во время налета американского вертолета.

Они в этот момент готовили ракетную установку.