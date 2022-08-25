Удар по Сирии: новые подробности про ликвидацию боевиков
В результате удара по сирийскому городу Маядин провинции Дейр-эз-Зор погибли трое проиранских боевиков.
Об этом сообщают местные СМИ.
Некоторые медиа приписывают нападение Израилю, хотя по официальной версии это сделали Соединенные Штаты Америки.
Согласно основной версии, озвученной военными чиновниками в Сирии, боевики были убиты во время налета американского вертолета.
Они в этот момент готовили ракетную установку.
Ранее Центральное командование США подтвердило, что четыре проиранских боевика были убиты в результате атаки, совершенной вчера американскими военными в Сирии.