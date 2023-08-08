



Удар по Сирии: ликвидирован специалист по высокоточным ракетам

В результате удара по Дамаску, который приписывают Израилю, погиб ученый, работавший над производством высокоточных ракет.



По данным Ynet, об этом сообщили сотрудники сирийской службы безопасности



По их словам, ликвидация специалиста не должно привести к серьезным изменениям в производстве высокоточного оружия.



Это в очередной раз доказывает информацию о том, что Иран и "Хизбалла" производят такие ракеты в Сирийском научно-исследовательском центре.

