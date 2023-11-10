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Удар по Одессе: два попадания, пострадали трое пенсионеров
10.11.2023 22:28 Дара Киевская

Удар по Одессе: два попадания, пострадали трое пенсионеров

Во время вечернего обстрела в пятницу, 10 ноября, в Одесском районе зафиксировано два попадания, пострадали пожилые люди.

"Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе. Сейчас известно о трех пострадавших. 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.



 

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