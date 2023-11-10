



Удар по Одессе: два попадания, пострадали трое пенсионеров

Во время вечернего обстрела в пятницу, 10 ноября, в Одесском районе зафиксировано два попадания, пострадали пожилые люди.



"Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе. Сейчас известно о трех пострадавших. 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



По его словам, также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.







