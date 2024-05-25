



Удар по харьковскому "Эпицентру". Спасатели борются с огнем. 2 погибших

"Спасатели борются с огнем в строительном гипермаркете Харькова. Горят более 10 тысяч квадратных метров: россияне сознательно ударили по гражданскому объекту в разгар выходного дня.



По состоянию на сейчас известно о 2-х погибших и 24 пострадавших людях.



По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов".





