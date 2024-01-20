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Удар по Дамаску: число погибших в рядах КСИР возросло до пяти
20.01.2024 18:51 Алина Груднева

Удар по Дамаску: число погибших в рядах КСИР возросло до пяти

В результате удара по Дамаску, который приписывается Израилю, погиб еще один раненый член Корпуса стражей исламской революции.

Таким образом, число погибших в рядах КСИР возросло до пяти.

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"Мохаммад Амин Самади пал смертью мученика после того, как оказался среди раненых в результате сегодняшнего сионистского террористического преступления в Дамаске", - сказали в Иране.

Как сообщалось ранее, в результате удара по Дамаску минимум  10 боевиков были ликвидированы. Среди них четверо были офицерами иранской разведки.

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