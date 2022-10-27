Удар по целям "Хизбаллы" в Сирии: четверо погибших
В результате мощных ударов по целям Ирана и Хизбаллы в Дамаске, которые приписываются Израилю, погибли четыре человека.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По предварительным данным, погибшие связаны с "Хизбаллой".
Целями атаки были военные склады и объекты, используемые проиранскими боевиками, в районе аэропорта Дамаска.
Всего было атаковано шесть целей, в том числе четыре склада и две другие к юго-западу от аэропорта.