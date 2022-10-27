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Удар по целям "Хизбаллы" в Сирии: четверо погибших
27.10.2022 12:26 Алина Груднева

Удар по целям "Хизбаллы" в Сирии: четверо погибших

В результате мощных ударов по целям Ирана и Хизбаллы в Дамаске, которые приписываются Израилю, погибли четыре человека.

 
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
 
По предварительным данным, погибшие связаны с "Хизбаллой". 
 
Целями атаки были военные склады и объекты, используемые проиранскими боевиками, в районе аэропорта Дамаска. 
 
Всего было атаковано шесть целей, в том числе четыре склада и две другие к юго-западу от аэропорта.
 

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