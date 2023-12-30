



Удар по Алеппо: первые данные о погибших

В результате удара по Алеппо, который в Сирии приписывают Израилю, погибли как минимум семь человек.



Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



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Уточняется, что удары были нанесены по складам и другим объектам проиранских боевиков.



Ранее в сирийских СМИ сообщали, что нанесен "серьезный материальный ущерб" в результате ударов, которые якобы нанесли израильские истребители.