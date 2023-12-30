Новости » Происшествия
Удар по Алеппо: первые данные о погибших
30.12.2023 18:20 Алина Груднева

Удар по Алеппо: первые данные о погибших

В результате удара по Алеппо, который в Сирии приписывают Израилю, погибли как минимум семь человек.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что удары были нанесены по складам и другим объектам проиранских боевиков.

Ранее в сирийских СМИ сообщали, что нанесен "серьезный материальный ущерб" в результате ударов, которые якобы нанесли израильские истребители.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы