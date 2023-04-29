



Удар Израиля по Сирии: уничтожен склад боеприпасов "Хизбаллы"

В ночь на 29 апреля вблизи сирийского Хомса был нанесен авиаудар, приписываемый Израилю, по складу боеприпасов "Хизбаллы".



Подробностями ночной атаки поделился Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



Уточняется, что ракеты, выпущенные с боевых самолетов, уничтожили склад боеприпасов ливанской террористической организации недалеко от аэропорта Хомса. Информация о жертвах не поступала.



"Были слышны громкие взрывы, когда взорвались боеприпасы на складе, и на месте удара вспыхнули пожары", - сказано в сообщении.



Между тем, сирийские государственные СМИ утверждают, будто в результате атаки погибли или ранены трое "мирных жителей". Часть ракет была перехвачена. В результате удара загорелись несколько топливных баков и грузовиков.

