



"Учителя года" задержали за съемки порно со школьницами

В отношении лауреата конкурса «Учитель года Москвы» возбудили два уголовных дела за съемки порно со школьницами. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает издание REGNUM.



По данным издания, задержанный 39-летний педагог из столичного района Новогиреево снимал порнографию с участием учениц школы. Силовиками установлены как минимум две девочки, с которыми злоумышленник вступал в половую связь для видео. Часть роликов были сняты в помещениях школы, некоторые — по месту жительства школьниц и подозреваемого. 21 февраля в отношении педагога возбудили два уголовных дела по статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).



Подозреваемый — лауреат конкурса «Учитель года Москвы». Он неоднократно входил в «Топ-50 учителей России и СНГ».



10 февраля сообщалось, что в Югре суд приговорил учителя физкультуры нижневартовской школы к 8,5 года колонии строгого режима за совращение школьниц.