



Учительница зарезана учеником прямо на уроке в школе во Франции

Старшеклассник зарезал учителя испанского языка в школе во французском городе Сен-Жан-де-Люз, сообщает BBC .



Представитель французского правительства Оливье Веран подтвердил нападение в среду и сообщил, что преступнику 16 лет. Имя убийцы не разглашается.



Полиция была вызвана в школу Сен-Тома д'Акен и арестовала ученика на месте преступления.



Французская газета Sud Ouest сообщила, что нападавший вошел в класс, когда учительница испанского проводила урок, и напал на нее с ножом.



По сообщениям местных СМИ, учительнице было за пятьдесят, и она умерла на месте, несмотря на усилия прибывших медиков састи ей жизнь.



Местные СМИ сообщают, что ученик, возможно, имеет проблемы с психическим здоровьем, и на данном этапе расследования у полиции нет оснований подозревать террористические мотивы преступления.



Школа, в которой произошло убийство, представляет собой частное католическое учреждение недалеко от центра Сен-Жан-де-Люз, известного французского места летнего отдыха.