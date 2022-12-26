



Учитель развратил 15-летнюю школьницу

В одной из школ Челябинска учитель совершал развратные действия по отношению к ученице, которой было всего 15 лет.



«Мама девочки, узнав о ее связях с учителем, немедленно заявила в правоохранительные органы. Там отреагировали на заявление, задержали учителя и поместили в ИВС», — приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах.



Известно, что мужчине 50 лет, в школе он преподает уже шесть лет основы безопасности жизнедеятельности. В учебном заведении на запрос журналистов попросили перезвонить позднее.