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Учитель развратил 15-летнюю школьницу
26.12.2022 14:41 Аркадий Бочаровский

Учитель развратил 15-летнюю школьницу

В одной из школ Челябинска учитель совершал развратные действия по отношению к ученице, которой было всего 15 лет.

«Мама девочки, узнав о ее связях с учителем, немедленно заявила в правоохранительные органы. Там отреагировали на заявление, задержали учителя и поместили в ИВС», — приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах.

Известно, что мужчине 50 лет, в школе он преподает уже шесть лет основы безопасности жизнедеятельности. В учебном заведении на запрос журналистов попросили перезвонить позднее.

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