



Учитель арестован по подозрению в убийстве 11-летнего в Рахате

Местный учитель был арестован по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика в начале этого месяца в городе Рахат.



Хотя подозреваемый был арестован на прошлой неделе, вскоре после того, как Мохаммед Абу Хуаш был убит, детали этого дела находились под запретом разглашения, который был снят только в воскресенье, когда магистратский суд Беэр-Шевы продлил срок содержания подозреваемого под стражей на восемь дней.



Ynet назвал подозреваемого 31-летним Тисиром Амдином, жителем Рахата. Он отрицает свою причастность к убийству и утверждает, что Хуаш был застрелян собственной семьей.



Представитель полиции на предварительном слушании заявил: “Нет никаких шансов, что [Амдин] невиновен”, — сообщает Ynet.



Инцидент в Рахате произошел между двумя соседними кланами после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого за день до стрельбы со смертельным исходом был поврежден автомобиль. Позже в тот же день между кланами началась перестрелка, и полиция арестовала двух подозреваемых. Однако после того, как офицеры ушли, стрельба продолжалась несколько часов и на следующий день, кульминацией чего стала смерть Хуаша.



В сообщениях говорится, что помимо Хуваша, 17-летний подросток получил ранения средней степени тяжести в результате перестрелки и был госпитализирован для лечения.



